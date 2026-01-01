Las Chivas del Guadalajara estrenarán uniforme este próximo sábado en el juego de la fecha 4 del Torneo de Clausura de la Liga MX frente el Atlético San Luis, en el estadio Alfonso Lastras.

La nueva playera tiene un color azul muy diferente al tradicional, las rayas son de un tono más obscuro y de fondo, el primer escudo, el de la C entrelazada con la U, cuando se llama Club Unión.

Además tiene algunas líneas doradas que hacen alusión al aniversario 120 del Club Guadalajara que se celebrará el próximo 8 de mayo.

Después de disputadas las primeras 3 jornadas del certamen, el equipo rojiblanco que dirige Gabriel Milito camina con paso perfecto y como líder en la tabla general con 9 puntos, producto de 3 victorias. (Por Manuel Trujillo Soriano)