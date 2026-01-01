En el marco de la Feria Internacional de Turismo 2026, el Consejo Regulador del Tequila (CRT) otorgó 29 nuevos Distintivos T a establecimientos en España, reconociendo su compromiso con la promoción y el servicio de calidad del tequila.

El distintivo, que certifica altos estándares en el manejo, servicio y profesionalización del personal, fue entregado por el presidente del CRT, Aurelio López Rocha, en ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, Granada y otras.

“Este reconocimiento es también una invitación a seguir compartiendo la Cultura del Tequila con el mundo, mostrando que cuando se sirven nuestras raíces con orgullo, el resultado trasciende fronteras, a todos ustedes, nuestro agradecimiento más sincero por ser parte de esta travesía que continúa honrando el espíritu de nuestro país a través del Tequila, regalo de México para el mundo”.

Durante el evento, celebrado en la Fundación Casa de México en España, se destacó la labor conjunta entre ambas instituciones para proyectar la Denominación de Origen Tequila (DOT).

Eduardo Pérez, director de Asuntos Empresariales de la Fundación, resaltó que los establecimientos con el Distintivo T actúan como “embajadores” de esta bebida emblemática de México.

“El tener el Distintivo T es que son embajadores de, realmente, esta bebida mágica del corazón de México estamos compartiendo un pedacito de nuestro país a través de ustedes en esos establecimientos, que sepan que también la fundación es parte de toda esta gestión que se está haciendo de promover en todos los productos mexicanos”.

Con esta entrega, el número total de Distintivos T otorgados a nivel internacional alcanza los 156, reforzando la presencia global del tequila como la primera Denominación de Origen de México. (Por Patricia Romo Sahagún)