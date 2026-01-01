La Secretaría de Salud Jalisco reforzó la campaña de vacunación contra el sarampión y, al 28 de enero, logró aplicar más de 820 mil dosis, con un promedio de 12 mil vacunas diarias durante la última semana. En las jornadas del 27 y 28 de enero se superaron las 30 mil aplicaciones, cifra que triplica el promedio registrado el año pasado.

El titular de la dependencia, Héctor Raúl Pérez Gómez, informó que para alcanzar estos resultados se duplicaron las brigadas de vacunación en el estado. Precisó que Jalisco acumula mil 381 casos confirmados, concentrados principalmente en el Área Metropolitana de Guadalajara.

La Secretaría de Salud exhortó a la población a mantener la respuesta positiva y acudir a vacunarse, especialmente quienes no cuentan con un esquema completo. Añadió que los módulos de inmunización permanecerán activos durante el fin de semana. (Por Edgar Flores Maciel)