Un hombre de aproximadamente 37 años fue asesinado de un disparo en la cabeza en el cruce de calle Mezquitera y la avenida 8 de Julio, en la colonia Balcones del Cuatro, en Guadalajara.

De acuerdo con testigos, dos sujetos que viajaban en motocicleta se acercaron a la víctima y le dispararon de manera directa antes de escapar. En el lugar se localizaron casquillos de arma corta calibre 9 milímetros, mientras paramédicos confirmaron el fallecimiento del hombre a causa de la lesión craneal.

La zona fue acordonada por policías municipales, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y personal de la Fiscalía del Estado, que inició las diligencias periciales y el levantamiento del cuerpo. (Por Edgar Flores Maciel)