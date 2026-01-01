Chivas cerró preparación y quedó listo para debutar este sábado en el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, cuando enfrente al Pachuca a las 5 de la tarde en el estadio Akron.

El mediocampista de Chivas Luis Romo, dijo que el equipo está optimista en que realizarán un gran torneo y que serán protagonistas, pues dice que además serán contendientes al título.

“Estamos para pelear cada partido al máximo, para plantear nuestra idea en el campo, cada juego, jugar de la misma manera siendo locales y visitantes, demostrar que somos un candidato serio al campeonato y pelearlo totalmente todo el torneo. Tenemos la idea muy bien tomada esta vez, aprendimos mucho el torneo pasado de Gaby Milito, fue de mucho aprendizaje y se cerró de gran manera, se hizo una gran serie de Liguilla en la que no pudimos avanzar. Pero creo que ya plasmamos lo que queríamos durante todo el torneo. Así que esta vez a lo que aspiramos es hacer más contundentes, ser dominantes del partido más tiempo. Y realmente convertirnos en un aspirante al título con buenos resultados”, dijo Romo en conferencia.

Chivas presenta tres caras nuevas para el semestre, con los delanteros Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín, más la llegada del juvenil Bryan Gutiérrez. (Por Martín Navarro Vásquez)