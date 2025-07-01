Chivas confirmó este jueves la salida de Javier “Chicharito” Hernández, poniendo fin a su segunda etapa en el club.

En un comunicado, la directiva destacó la experiencia y liderazgo que el delantero aportó al plantel, especialmente para los jugadores más jóvenes.

Hernández, uno de los máximos referentes del futbol mexicano, conquistó con Guadalajara el Apertura 2006 y el título de goleo del Bicentenario 2010 antes de iniciar su trayectoria internacional.

Con la Selección Mexicana dejó una marca histórica: 52 goles, que lo mantienen como su máximo anotador.

En redes sociales, el club despidió al jugador con un mensaje de reconocimiento por su entrega durante casi dos años desde su regreso al equipo.

“Chicharito” agradeció el apoyo y se alista para definir el siguiente paso en su carrera profesional. (Por Manuel Trujillo Soriano)