Con 100 elementos, la Policía Metropolitana arrancará el próximo lunes su operativo de vigilancia durante la temporada decembrina, particularmente en zonas con alta afluencia como el Centro Histórico de Guadalajara y Zapopan, así como los centros comerciales y tianguis, explica su comisario, Aldo Méndez Salgado.

“El propio Centro Histórico de Guadalajara, los centros comerciales más importantes de Zapopan como puede ser Andares o como puede ser Plaza Galerías. Te repito el tianguis de Tonalá, es un tianguis que es permanente y que es muy grande, y estamos atendiendo también algunos tianguis de Guadalajara que son muy emblemáticos y que el propio comisario de la Policía de Guadalajara nos pidió el soporte, como son el de Polanco, el de la del Fresno”.

Por la gran cantidad de visitantes, el Centro Histórico de Guadalajara es el punto con la mayor atención por parte del operativo metropolitano.

Vigilarán también corredores comerciales importantes como la zona de vestir Medrano, la calle Obregón y el entorno al mercado San Juan de Dios. (Por Gricelda Torres Zambrano)