Un aparatoso accidente carretero dejó nueve personas lesionadas, algunas en estado grave, en la autopista federal 35 La Barca–Atotonilco, a la altura del kilómetro 10, en la localidad de La Paz de Ordaz.

El percance ocurrió tras la colisión entre una van de pasajeros y un automóvil compacto.

Siete heridos fueron trasladados a hospitales de La Barca y dos más a Atotonilco para recibir atención médica.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil estatal y municipal, así como de la Guardia Nacional.

Las causas del choque aún no han sido determinadas y la circulación se mantiene abierta.

Horas antes, otro accidente en la carretera Lagos de Moreno–Guadalajara provocó el cierre temporal de la vía, que ya fue reabierta. (Por Edgar Flores Maciel)