Un aparatoso accidente carretero dejó nueve personas lesionadas, algunas en estado grave, en la autopista federal 35 La Barca–Atotonilco, a la altura del kilómetro 10, en la localidad de La Paz de Ordaz.
El percance ocurrió tras la colisión entre una van de pasajeros y un automóvil compacto.
Siete heridos fueron trasladados a hospitales de La Barca y dos más a Atotonilco para recibir atención médica.
Al sitio acudieron elementos de Protección Civil estatal y municipal, así como de la Guardia Nacional.
Las causas del choque aún no han sido determinadas y la circulación se mantiene abierta.
Horas antes, otro accidente en la carretera Lagos de Moreno–Guadalajara provocó el cierre temporal de la vía, que ya fue reabierta. (Por Edgar Flores Maciel)
Choque deja nueve lesionados en la carretera La Barca–Atotonilco
