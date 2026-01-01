Un fuerte choque entre dos automóviles ocurrido durante la madrugada en el cruce de las calles Industria y General Salazar dejó varios lesionados, aunque un bebé recién nacido que viajaba en uno de los vehículos resultó ileso.

El accidente se registró en una intersección sin semáforos, cuando presuntamente ninguno de los conductores cedió el paso. A consecuencia del impacto, uno de los vehículos fue proyectado contra la banqueta, ocasionando daños a bolardos municipales.

Vecinos del lugar auxiliaron a los ocupantes y solicitaron apoyo a los servicios de emergencia. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana brindaron atención en el sitio. Los tres tripulantes del vehículo que terminó sobre la banqueta presentaron contusiones, pero firmaron desistimiento médico, al igual que los padres del recién nacido.

Agentes viales cerraron la circulación para realizar las diligencias correspondientes y recabaron las declaraciones de los involucrados. Ambos conductores admitieron no haberse detenido en el cruce, por lo que los peritajes determinarán las responsabilidades por los daños a los vehículos y a la infraestructura pública. (Por Edgar Florea Maciel)