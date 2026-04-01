El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, reconoció el trabajo de periodistas, defensoras y colectivos de búsqueda en México, tras una visita de cuatro días en el país.
Durante reuniones con autoridades, víctimas y organizaciones como Amnistía Internacional, subrayaron que el principal reclamo es el fin de la impunidad y el acceso a la justicia.
Türk advirtió que las desapariciones son uno de los mayores desafíos en derechos humanos, al debilitar la confianza en las instituciones.
ONU destaca labor de buscadoras y exige combatir impunidad en México
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, reconoció el trabajo de periodistas, defensoras y colectivos de búsqueda en México, tras una visita de cuatro días en el país.