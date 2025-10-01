La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el Servicio de Administración Tributaria fortalecerá este año las acciones contra la evasión fiscal para incrementar los ingresos públicos.

La estrategia se enfocará en empresas factureras y nomineras que simulan operaciones para evitar el pago de impuestos, con la meta de recaudar 498 mil millones de pesos más que en 2025.

El SAT intensificará auditorías, vigilará deducciones indebidas y devoluciones, mientras que Aduanas incorporará equipos de inspección y mayor control a agentes.