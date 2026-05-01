Un choque entre una camioneta y un Nissan Tsuru derivó en un accidente múltiple la noche del lunes en avenida Vallarta, al cruce con calzada de las Palmas, en la colonia Ciudad Granja de Zapopan, que dejó a dos jóvenes en estado grave.

De acuerdo con reportes preliminares, tras la colisión inicial, el Tsuru fue proyectado hacia los carriles centrales, donde impactó de forma directa a una motocicleta en la que viajaban las víctimas, quienes cayeron sobre el asfalto.

Los lesionados fueron identificados como una menor de 16 años y un joven de aproximadamente 18.

Paramédicos informaron que el masculino presentaba lesiones en el rostro, mientras que la adolescente sufrió un traumatismo craneal severo; ambos fueron trasladados en estado grave al Hospitalito de Zapopan.

El siniestro provocó el cierre total de los carriles centrales de la vialidad, con afectaciones en el sentido de la glorieta Minerva hacia Periférico.

Autoridades viales resguardaron la zona y coordinaron la circulación mientras se retiraban los vehículos involucrados. (Por Edgar Flores Maciel)