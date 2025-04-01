Elementos del Escuadrón Motorizado Gamas de la Policía de Guadalajara detuvieron a un hombre de 28 años de edad que portaba un arma de fuego de alto poder mientras circulaba en motocicleta por la colonia San Antonio.

Los hechos ocurrieron en el cruce de Valentín Gómez Farías y Ejido, donde los oficiales detectaron que de una bolsa cruzada al pecho del sujeto sobresalía lo que parecía el cañón de un arma.

Al marcarle el alto, el individuo intentó huir, pero durante la persecución perdió el control de la motocicleta y derrapó, resultando lesionado en una pierna.

Tras su aseguramiento, los policías localizaron una subametralladora calibre .22 con un cartucho útil.

Paramédicos le brindaron atención y lo trasladaron a la Cruz Verde bajo custodia; posteriormente fue puesto a disposición del Ministerio Público, mientras que el arma y la motocicleta quedaron aseguradas como evidencia. (Por Edgar Flores Maciel)