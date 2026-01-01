Con 32 votos a favor y cuatro abstenciones, Eduardo Cipriano Manzanilla Aznárez se convirtió este martes en el Nuevo Fiscal Estatal Anticorrupción en sustitución de Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar.

El Congreso de Jalisco tomó la protesta, por lo que iniciará funciones a partir del 15 de febrero y permanecerá en el cargo hasta el 2033.

Ricardo Sánchez Beruben consiguió un solo voto, mientras que Tatiana Esther Anaya Zúñiga, ninguno.