Un llamado anónimo condujo a integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco al hallazgo de un cuerpo sepultado de manera clandestina al interior de una finca ubicada en el fraccionamiento Lomas del Mirador, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

Los buscadores se trasladaron a la calle Sierra Monte Roque, donde al arribar localizaron el cuerpo enterrado y a un hombre que resguardaba el domicilio.

Con apoyo de autoridades, el sujeto fue detenido, mientras que las labores de excavación realizadas por los activistas permitieron confirmar el hallazgo.

Hasta el momento se desconoce la identidad y las características del cuerpo, aunque de manera preliminar se indicó que podría tratarse de un varón.

La zona permanece acordonada y bajo resguardo de las autoridades, ya que no se descarta que el inmueble pueda ser utilizado como una posible fosa clandestina. (Por Edgar Flores Maciel)