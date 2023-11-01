Cirugía plástica, traumatología y ginecología y obstetricia, en ese orden, son las áreas de la salud profesional donde mayor número de quejas recibe la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, estima su titular Francisco Martín Preciado.

Dice que, por ejemplo, en el área de cirugía plástica en ocasiones los médicos no saben informar a sus pacientes sobre resultados y consecuencias.

“Muchas personas quieren que le hagan una nariz pequeñita o una nariz muy respingadita, pero eso no va con su cara o eso no cumple con las funciones fisiológicas de su nariz, y eso es lo que nos pasa muchísimo a los médicos, falla de comunicación. – ¿Y eso es motivo de queja? – Y es motivo de queja porque no le dijimos al paciente todo esto”.

Las oficinas de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico se localizan en la calle Garibaldi 439 en el centro de la ciudad, con número telefónico 33 36 16 18 01. (Por José Luis Jiménez Castro)