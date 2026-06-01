Abogados de Sinaloa en representación de empresarios y sociedad civil, solicitaron la desaparición de poderes en la entidad, al tiempo que presentaron la ampliación a la denuncia que desde hace varios meses presentaron en contra del gobernador con licencia Rubén Rocha, del alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez; y del senador morenista Enrique Inzunza, así lo explica el vicepresidente de la Alianza Mexicana de Abogados, Julio Alvarado.

“Exhortando a la Fiscalía General de la República que inicie también con el procedimiento para desaforar al senador Enrique Inzunza Cázares. La solicitud de declaración de desaparición de poderes encuentra su sustento precisamente en la información que desde antes de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos estableciera en su acusación la forma en la que intervino el gobernador Rocha Moya y la forma en que los poderes fácticos y la delincuencia organizada intervino directamente para esa elección”. (Por Arturo García Caudillo)