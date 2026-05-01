El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, agradeció a la Secretaría de Educación Pública haber revertido la decisión de adelantar la conclusión del ciclo escolar 2025-2026, medida que, afirmó, habría afectado tanto el aprendizaje de los estudiantes como la organización de las familias.

El mandatario estatal destacó que Jalisco fue una de las tres entidades que mantuvieron su postura en contra de reducir el calendario escolar.

“Jalisco se mantuvo firme. Solamente tres estados de la república mantuvimos esta postura y alzamos la voz para exigir que se respetara el ciclo original. Debo de agradecer y reconocer a la Secretaría de Educación Pública federal, al secretario Mario Delgado, que escucho nuestra voz, que la atendió, y que se reconoció que era un error adelantar la clausura del ciclo escolar”.

Pablo Lemus recordó que en Jalisco únicamente se aplicarán clases virtuales para alumnos de educación básica durante los cuatro partidos del Mundial que se disputen en Guadalajara, como parte de las medidas de movilidad y seguridad previstas durante el evento. (Por Edgar Flores Maciel)