El secretario de la Hacienda Pública de Jalisco, Luis García Sotelo, anunció que habrá prórroga para la sustitución de placas vehiculares, aplicable a los automovilistas que realicen el pago del refrendo antes de que concluya 2025.

Con esta medida, los conductores podrán agendar su cita para enero, febrero o marzo sin enfrentar sanciones, siempre que presenten el comprobante de pago.

El funcionario señaló que ya se asignan citas para los primeros meses del próximo año con el fin de evitar saturación en las recaudadoras.

Agregó que se analiza una posible prórroga para quienes no cubran el pago este año, aunque esa decisión corresponderá al Congreso, pues se estima que alrededor de 300 mil automovilistas podrían quedar rezagados.