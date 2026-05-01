El Gobierno de Zapopan realizó un festejo por el Día de las Madres para mujeres beneficiarias de las Colmenas y Enjambres comunitarios del municipio, en un evento celebrado en la Colmena Miramar.

Las autoridades informaron que esta red comunitaria atiende actualmente a más de 70 mil personas mediante actividades culturales, recreativas y de desarrollo social, principalmente dirigidas a mujeres, niñas y niños.

La directora de Desarrollo Comunitario, Claudia Elvira Valenzuela Rivera, destacó la incorporación de nuevos espacios comunitarios, mientras que la coordinadora de Construcción de Comunidad, María Gómez Rueda, subrayó la importancia de fortalecer redes de apoyo y cuidado para las mujeres.

Por su parte, el alcalde Juan José Frangie resaltó los programas de capacitación y financiamiento impulsados para promover la autonomía económica femenina en el municipio.