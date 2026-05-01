El Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco informó que este lunes algunas zonas del Área Metropolitana de Guadalajara registran calidad del aire de regular a deficiente, aunque sin activar contingencia ambiental.

La estación de Las Pintas presentó el nivel más alto con 66 puntos IMECA, mientras que Loma Dorada reportó la mejor calidad del aire con apenas ocho puntos.

Otras zonas como Country y Centro registraron niveles aceptables.