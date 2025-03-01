En lo que va del año se han registrado mil 238 incendios forestales en el país, informó la Comisión Nacional Forestal.
De acuerdo con el organismo, los siniestros han afectado a 30 entidades federativas, entre ellas Oaxaca, Guerrero y Jalisco.
La dependencia detalló que más de 57 mil hectáreas han resultado dañadas por el fuego.
Autoridades forestales mantienen labores de combate y monitoreo en diversas regiones, mientras reiteran el llamado a la población a evitar actividades que puedan provocar nuevos incendios.
Van mil 238 incendios forestales en México durante 2026
