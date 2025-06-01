Pese a los enfrentamientos, plantones y bloqueos, la mesa de diálogo sostenida en la Secretaría de Gobernación con representantes de la CNTE terminó sin acuerdos, ni compromisos escritos por parte del gobierno federal, por lo que la líder de la Sección 22 de la Coordinadora, Yenny López, advirtió que el movimiento magisterial mantendrá y podría endurecer sus movilizaciones.

La dirigente oaxaqueña afirmó que el magisterio llevó a la mesa un pliego de 79 demandas entregado al gobierno desde el pasado 1 de mayo y hasta el momento no ha habido respuestas claras por parte de las autoridades.

El magisterio emplazó al gobierno a entregar este miércoles una respuesta formal previo a que la Asamblea de la Sección 22, programada para esta noche en Oaxaca, definirá la nueva ruta de movilizaciones.