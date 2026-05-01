La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, fue citada nuevamente a comparecer ante la Fiscalía de la Ciudad de México, por una denuncia del senador de Morena, Javier Corral, que la acusa de privación de la libertad, abuso de autoridad y ejercicio abusivo de funciones.

En menos de una semana, la mandataria panista acudirá ante instancias federales este miércoles para explicar el caso de agentes de la CIA operando en su territorio y el viernes por las acusaciones de su antecesor.

A través de redes sociales, Campos acusó que todo el aparato federal se ha levantado en su contra, luego del cuestionado operativo para desmantelar un laboratorio en Chihuahua, donde fallecieron agentes de la CIA.