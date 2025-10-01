La presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), Kirsty Coventry, expresó su entusiasmo por los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, que iniciarán en 100 días.

Señaló que esta edición, la primera bajo su presidencia, será “un símbolo de paz y unidad en un mundo dividido por conflictos”.

Coventry destacó que Italia aportará “pasión, calidez y espíritu comunitario” a la justa, que será la más equitativa en género y se realizará con enfoque en sostenibilidad e innovación.

Afirmó que “Los Juegos muestran lo mejor de la humanidad; deportistas que compiten ferozmente, pero se abrazan como seres humanos”.

Añadió que el evento reflejará los valores que unen al mundo como una sola familia.