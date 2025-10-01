La presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), Kirsty Coventry, expresó su entusiasmo por los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, que iniciarán en 100 días.
Señaló que esta edición, la primera bajo su presidencia, será “un símbolo de paz y unidad en un mundo dividido por conflictos”.
Coventry destacó que Italia aportará “pasión, calidez y espíritu comunitario” a la justa, que será la más equitativa en género y se realizará con enfoque en sostenibilidad e innovación.
Afirmó que “Los Juegos muestran lo mejor de la humanidad; deportistas que compiten ferozmente, pero se abrazan como seres humanos”.
Añadió que el evento reflejará los valores que unen al mundo como una sola familia.
COI ve en los Juegos de Invierno 2026 un símbolo de paz y unidad
La presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), Kirsty Coventry, expresó su entusiasmo por los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, que iniciarán en 100 días.