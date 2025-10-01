La Secretaría de Marina rescató este jueves a 28 jóvenes que viajaban ilegalmente a bordo de una embarcación frente a las costas de Topolobampo, en el municipio de Ahome, Sinaloa.

La Semar realizaba un patrullaje de rutina cuando detectó una embarcación con sobrecupo navegando sin permisos ni registro; al realizar la inspección, descubrieron que la mayoría de los tripulantes eran adolescentes de entre 14 y 17 años, visiblemente cansados, deshidratados y sin documentos de identidad.

Posteriormente, fueron canalizados a un centro comunitario en Los Mochis, donde permanecen bajo resguardo, mientras se determina su situación jurídica.