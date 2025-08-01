Más de 157 mil hogares de la región Meseta Comiteca-Tojolabal se mantienen sin energía eléctrica luego que colapsara una torre de transmisión en la comunidad de López Hernández del municipio Venustiano Carranza Chiapas.

La caída provocó que los habitantes de Comitán, Las Margaritas y La Trinitaria no cuenten el fluido eléctrico, aunque la CFE informa esta mañana que logró restablecer el 30 por ciento del fluido eléctrico.

En la quinta sesión del Comité Estatal de Emergencias del Sistema Estatal de Protección Civil, se informó que 20 municipios presentan afectaciones a causa de las lluvias en Chiapas.