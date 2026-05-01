Integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco rescataron la noche del jueves a un joven de 20 años que presuntamente había sido privado de la libertad en la colonia Alamedas de Zalatitán, en el municipio de Tonalá.

De acuerdo con el colectivo, los activistas acudieron al sitio tras recibir un llamado de auxilio por parte de familiares de la víctima y localizaron al presunto agresor golpeando al joven con armas largas y cortas.

Señalaron que, pese a detonaciones de arma de fuego en el lugar, lograron poner a salvo al afectado.

Los buscadores denunciaron además una presunta omisión por parte de policías municipales, al asegurar que los primeros oficiales que arribaron permitieron la huida del señalado.

Posteriormente, elementos de la Guardia Nacional y más unidades policiales realizaron un operativo en una finca donde presuntamente podría haber más víctimas.

El colectivo informó que detectó dos puntos con tierra removida, los cuales podrían estar relacionados con posibles inhumaciones clandestinas.

La víctima fue trasladada por sus propios medios para recibir atención médica debido a las lesiones que presentaba. (Por Edgar Flores Maciel)