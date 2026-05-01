Durante la celebración por el 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos en el Consulado General en Guadalajara, el gobernador Pablo Lemus Navarro destacó la relevancia económica y comercial de la relación entre Jalisco y el país vecino.

El mandatario afirmó que Estados Unidos es el principal socio comercial del estado y señaló que Jalisco se consolidó como la entidad no fronteriza líder en exportaciones.

Indicó además que el 80 por ciento de las exportaciones jaliscienses tienen como destino el mercado estadounidense, principalmente productos electrónicos y semiconductores.

Lemus también resaltó los vínculos sociales entre ambas regiones, al señalar que alrededor de 5.5 millones de personas de origen jalisciense viven en Estados Unidos.

Además, destacó la coordinación bilateral rumbo al Mundial FIFA 2026, donde Guadalajara será una de las sedes oficiales.