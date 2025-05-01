En una mesa de trabajo del Congreso de Jalisco sobre la asignación de presupuesto para la agenda de personas desaparecidas, colectivos y organizaciones plantearon la necesidad de destinar recursos específicos para exhumaciones masivas de cuerpos.

Martha Leticia García, integrante del colectivo Entre el Cielo y la Tierra, expuso la urgencia de atender la crisis forense en el estado.

“Dentro del presupuesto existiera un programa especial de exhumaciones masivas (…) que ya necesitamos que sigan adelante. Sabemos todas las carencias, sabemos esta crisis tan grande que existe y que cada vez los colectivos encuentran más cuerpos y la crisis va a seguir creciendo”.

Además de esta propuesta, se solicitó la asignación de recursos para la creación y operación de la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas y para mejorar la eficiencia del sistema de videovigilancia C5. (Por Marck Hernández)