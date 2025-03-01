Yip Harburg (1896-1981) fue un letrista y poeta estadounidense, reconocido por sus contribuciones a la música y el cine.

Escribió la letra de clásicos como Over the Rainbow, del filme El Mago de Oz (1939), que se convirtió en una de las canciones más icónicas del siglo XX.

También colaboró en musicales como Finian’s Rainbow y Brother, Can You Spare a Dime?, reflejando en su obra un fuerte compromiso social y político.

Su estilo combinaba ingenio, humor y crítica social, consolidándolo como una de las figuras más influyentes en la historia del teatro musical y el cine.

Harburg murió el 5 de marzo de 1981 a los 84 años de edad.