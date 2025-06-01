El próximo 29 de agosto, Tonalá se unirá a la tradición jalisciense con su primera Feria del Tejuino, a realizarse en la Plaza Cihualpilli de 10:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

El evento ofrecerá de forma gratuita 10 mil tejuinos a los asistentes, en una dinámica que ha tenido éxito en municipios como Zapopan.

Además de promover esta bebida artesanal elaborada con masa de maíz, piloncillo y limón, la feria incluirá música, actividades culturales y participación de productores locales.

El tejuino, bebida de raíces prehispánicas, es símbolo de identidad en Jalisco y esta celebración busca reforzar el orgullo por las tradiciones y fomentar la convivencia comunitaria.