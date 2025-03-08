Cerrar antes de lo previsto, mejor no abrir las puertas o que sí abrirán, pero solo con trabajadoras mujeres, son algunas de las medidas preventivas que tomarán restaurantes, bares, vinaterías y otros negocios sobre avenida Chapultepec en Guadalajara, de cara a la marcha del 8M a realizarse el próximo domingo, así lo compartieron para Notisistema.

“Pues siempre si te fijas es un lugar seguro para que vengan, igual para que se sientan seguras”.

“Según tengo entendido creo que se va a abrir pero solo cierto horario”.

“Mi líder conversó ya ese tema y entonces le dijeron que van a estar al tanto, pendiente de la tienda, que puras mujeres”.

En años anteriores, la marcha de las mujeres del 8M han provocado graves daños en comercios y fincas de primer cuadro de la ciudad. (Por Gustavo Cárdenas)