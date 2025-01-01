De septiembre a diciembre INE realizará una campaña intensiva de credencialización, para que por ejemplo los ciudadanos que cambiaron de domicilio o perdieron su documento, se actualicen, explica Juan Carlos Sánchez Sánchez, vocal del Registro Federal de Electores del distrito 7.

“Cada año se hace el esfuerzo entre el periodo del primero de septiembre y el 15 de diciembre, para dar oportunidad a los que no hayan tenido tiempo o que no hayan podido acudir por x situación pues que asistan y actualicen su credencial o lo tengan por primera vez. Siguen siendo los 57 módulos en el estado en esta ocasión, pero algunos de ellos donde se ha notado que hay mucha demanda de atención o que no nos damos abasto, se reforzó la estructura”.

En este universo se encuentran también los mexicanos repatriados o aquellos jóvenes que cumplieron 18 años y la tramitan por primera vez. La nueva tarjeta se entrega en nueve días. (Por Gricelda Torres Zambrano)