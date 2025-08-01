Tras la tormenta de esta madrugada, la colonia Las Lilas en El Salto registró severas inundaciones que dejaron al menos 200 viviendas afectadas, la mayoría con pérdidas en su menaje.

Autoridades municipales confirmaron que ya se levanta la declaratoria de emergencia, indica Leopoldo Padilla, titular de Bomberos de El Salto.

“Se está haciendo el censo para levantar la declaratoria de emergencia. Hasta ahorita van 200 casas afectadas y continúa generándose el censo, las compuertas que se encuentran ahí en el Río Santiago no fueron abiertas, estaban cerradas y esto fue lo que incrementó los niveles en el canal que tenemos aquí en la colonia”.

Bomberos estatales y municipales trabajan en el saneamiento de vialidades y viviendas, mientras se advierte que la cifra de afectados podría aumentar en las próximas horas. (Por Edgar Flores Maciel)