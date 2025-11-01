Al comparecer ante diputados, el secretario de Salud, David Kershenobich, calificó como un logro de la actual administración, la estrategia de combate al dengue, pues los casos en el país se han reducido al mínimo.

“Un logro importante es la estrategia nacional para el control de dengue, que ha logrado una reducción de 85 por ciento de casos con respecto a lo registrado en 2024; también se logró una reducción de 87 por ciento en el número de pacientes hospitalizados por formas graves y se mejoraron las competencias de los médicos en el manejo de esta enfermedad”.

En cuanto al sarampión, indicó que hoy en día hay siete casos activos en el estado de Chihuahua y sólo ocho entidades reportan incidencia activa que viene en descenso. No se reporta ningún contagio en los otros 24 estados. (Por Arturo García Caudillo)