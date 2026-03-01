El Plan B sólo busca que el partido mayoritario se apodere de las elecciones del 2027, afirma el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira.

“El Plan B no es la gran reforma electoral, es un conjunto de propuestas para terminar apoderándose de las próximas elecciones. Es la posibilidad de que la presidenta y también los gobernadores que van en su año intermedio, entren en las elecciones de 2027; es textual lo que dice la reforma: ‘podrán hacer campaña’. Esto es una regresión terrible, pero también significa el miedo que tiene Morena de perder las elecciones. Sería dañino para la democracia”.

Pero además, señala, al incluir la elección judicial en el mismo paquete, sólo se generará más confusión en el electorado.

“A río revuelto, van a buscar ellos una ganancia que no les corresponde”. (Por Arturo García Caudillo)