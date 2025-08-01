El investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la UdeG, Mauricio López, confirma que la tormenta de este miércoles fue focalizada, pero sí generó una gran cantidad de agua en zonas como Arcos Vallarta, donde se registraron niveles de 80 milímetros, convirtiéndola en la más copiosa del temporal.

“Mira, hay otro registro durante el mes de julio de una tormenta muy intensa que dejó 60-70 milímetros en Zapopan. Fue una tormenta también bastante intensa, sin embargo si nos vamos a la cantidad de agua, a la cantidad de lluvia, esta sería hasta el momento la más copiosa como te lo indico, en la estación meteorológica que se ubica muy cerca de Arcos Vallarta con más de 80 milímetros de lluvia”.

Insiste en que fue una tormenta focalizada en el centro de la zona metropolitana, hacia Arcos Vallarta, Lázaro Cárdenas y Cruz del Sur. El problema dice el especialista, es la cantidad de agua que cae en poco tiempo. (Por Gricelda Torres Zambrano)