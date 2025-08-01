La tormenta registrada esta mañana en la Zona Metropolitana de Guadalajara provocó caos vial y severas afectaciones, principalmente en los municipios de Guadalajara y Zapopan, donde el agua alcanzó más de un metro de altura en algunos puntos.

De acuerdo con autoridades, más de 20 vehículos quedaron varados y varios fueron arrastrados por las corrientes en zonas como Jardines del Sol y el Mercado de Abastos, donde ciudadanos auxiliaron a personas atrapadas en autos. En total, se reportaron cinco árboles caídos, tres rescates de personas, pasos a desnivel anegados y una vivienda dañada en la colonia Mercado de Abastos.

Protección Civil contabilizó al menos 30 puntos críticos por inundaciones. Pese a la magnitud de la tormenta, hasta el momento no se registran víctimas mortales. (Por Edgar Flores Maciel)