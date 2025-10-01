Con doblete de Armando la “Hormiga” González, el segundo tanto en un polémico penal al minuto 12 de la compensación, las Chivas rescataron empate a dos ante Pumas en el cierre de la fecha 13 del Torneo de Clausura y el entrenador, Gabriel Milito dijo que es un punto que valora mucho por la dificultad que representó el rival.

“Jamás vamos a especular con empatar ningún partido que juguemos estamos obligados siempre a intentar ganar, pero el partido si es verdad que se puso cuesta arriba con esos dos goles, pero al mismo tiempo tuvimos cierta paciencia porque las transiciones Pumas las hace muy bien, es un equipo que juega muy bien en lo largo como paso en el primer tiempo, pero este equipo tiene valentía tiene confianza y tiene argumentos a partir de la calidad y la mentalidad de los jugadores para enfrentar este tipo de situaciones y revertirlas, entonces tal y como se dio el partido y haber empatado al final, es un punto que valoramos”.

Los estudiantiles tomaron ventaja de 2-0 en el primer tiempo con anotación de Uriel Antuna y autogol de José Castillo y su técnico, Efraín Juárez, evitó polémica con el arbitraje y dijo estar feliz con el resultado.

“Estoy feliz esto es futbol, tuvimos el tercero el de Rodri, tuvimos el 3-1 con Carra y al final ahí con la decisión del árbitro que siempre la respetamos a veces te da a veces te quita, pero feliz estoy tranquilo porque cuando veías el calendario a principio del torneo y se te venían Toluca, Cruz Azul, América, Chivas en 5 semanas mucha gente nos daba por muertos y hoy seguimos ahí”.

Con el empate las Chivas mantienen el invicto en casa y el primer lugar en la clasificación general con 31 puntos; Pumas llegó a 24 unidades y ocupa el quinto lugar. (Por Manuel Trujillo Soriano)