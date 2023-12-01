Autoridades investigan la muerte de seis personas y la afectación de otras tres, presuntamente relacionadas con la aplicación de soluciones intravenosas en un establecimiento médico en Hermosillo, Sonora.

La Secretaría de Salud estatal informó que, hasta ahora, se han identificado nueve casos: seis defunciones, un paciente hospitalizado en estado grave y dos más que ya fueron dados de alta.

Todos los afectados recibieron soluciones intravenosas que fueron prescritas, preparadas y administradas por el mismo médico.

El establecimiento fue clausurado y, desde entonces, no se han reportado nuevos casos.