Este jueves fue leída en voz alta la novela del realismo mágico ‘Pedro Páramo’, del jalisciense Juan Rulfo. Y con este acto comenzaron oficialmente las actividades de la FIL 2026 que este año cumplirá 40 desde su creación. Juan Pablo Rulfo, hijo del autor, fue quien abrió la lectura junto con autoridades de la UdeG e invitados especiales.

“Que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de qué lo haría, pues ella estaba por morirse y yo en un plan de prometerlo todo. No dejes de ir a visitarlo, me recomendó, se llama de este modo, y de este otro, estoy segura de qué le dará gusto conocerte. Entonces no puede hacer otra cosa que decirle que así lo haría y de tanto decírselo se lo seguí diciendo aún después de qué mis manos les costo trabajo zafarse de sus manos muertas”

La FIL 2026 tendrá a Italia como invitado especial. La Feria será del 28 de noviembre al 6 de diciembre. (Por Gustavo Cárdenas)