Cada 10 de marzo, seguidores de los videojuegos en todo el mundo celebran el MAR10 Day, una fecha dedicada al personaje Mario.

La conmemoración surge de la similitud visual entre la abreviatura en inglés “Mar. 10” y el nombre del icónico protagonista de la saga de Nintendo.

Aunque comenzó como una iniciativa de fanáticos en redes sociales durante la década de 2010, la compañía la oficializó en 2016 y desde entonces la aprovecha para lanzar promociones, anuncios y eventos especiales.

En 2026 la celebración cobra relevancia al cumplirse 40 años del videojuego Super Mario Bros., considerado uno de los títulos más influyentes de la industria y pieza clave en la historia del entretenimiento interactivo.