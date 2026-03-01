Inició la fecha 11 de la Liga MX con par de empates. En Ciudad Juárez, los Bravos rescataron la igualada a dos goles, luego de que estuvieron abajo ante Monterrey.

Uros Djurdjevic apenas al minuto de juego y Jesús Manuel Corona antes de ir al descanso, pusieron 2-0 arriba a los Rayados, pero en el segundo tiempo los Bravos empataron con los tantos de Jairo Torres al 49 y de Óscar Estupiñán al 91, vía penal. Además los Regios sufrieron la tarjeta roja de Víctor Guzmán al 57.

En el estadio Cuauhtémoc el Puebla empató sin goles frente al Necaxa. El conjunto de los Rayos jugó con 10 desde el minuto 60, por expulsión de Kevin Rosero.

Para hoy: Atlético de San Luis Vs Pachuca y Chivas-Santos, ambos a las 5 de la tarde, a las 19 hrs León-Tijuana y Toluca contra Atlas, mientras para las 9 de la noche Pumas Vs Cruz Azul. (Por Martín Navarro Vásquez)