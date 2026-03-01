La energía del ska volvió a sentirse en Guadalajara con la presentación de Panteón Rococó, en el Auditorio Telmex este viernes por la noche, donde celebraron 30 años de carrera, con un recinto completamente lleno.

Tras el cambio previo en la fecha debido a la salud de su vocalista, El Dr. Shenka, la banda regresó al escenario con energía renovada y un espectáculo que hizo vibrar a los asistentes, desde temas clásicos como “Asesinos”, “Estrella Roja”, “Triste Realidad”, hasta ritmos más latinos como “Mil horas” y “La última cumbia”.

En un repaso por su historia musical y entre anécdotas sobre sus vivencias a lo largo de la noche, no podían faltar en esta celebración especial, canciones clásicas para sus seguidores como “Dosis Perfecta”, “La Carencia” y “Arreglame el alma”, con las que cerraron el concierto con los tapatíos, entre bailes, cantos al unísono y ovaciones de pie. (Por Pilar Gutiérrez)