En promedio, cuatro de cada diez casos de VIH en México se detectan en etapas avanzadas, debido a un retraso en el diagnóstico de entre 4 y 10 años, informaron expertos.
El hecho de que los pacientes presenten síntomas graves de la enfermedad y desarrollen sida sin atención médica ocasionó que en México durante el 2024, fallecieran 5 mil 149 personas a consecuencia de la fase grave del virus o por complicaciones asociadas a la enfermedad.
Al conmemorarse este lunes el Día Mundial del Sida, la Organización Panamericana de la Salud informa que cada año se pierden 39 mil vidas por causas relacionadas con el virus.
Retraso en diagnósticos de VIH eleva muertes en México
En promedio, cuatro de cada diez casos de VIH en México se detectan en etapas avanzadas, debido a un retraso en el diagnóstico de entre 4 y 10 años, informaron expertos.