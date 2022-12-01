En promedio, cuatro de cada diez casos de VIH en México se detectan en etapas avanzadas, debido a un retraso en el diagnóstico de entre 4 y 10 años, informaron expertos.

El hecho de que los pacientes presenten síntomas graves de la enfermedad y desarrollen sida sin atención médica ocasionó que en México durante el 2024, fallecieran 5 mil 149 personas a consecuencia de la fase grave del virus o por complicaciones asociadas a la enfermedad.

Al conmemorarse este lunes el Día Mundial del Sida, la Organización Panamericana de la Salud informa que cada año se pierden 39 mil vidas por causas relacionadas con el virus.