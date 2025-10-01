Conan Gray, joven músico estadounidense, transportó a sus fanáticos a un universo de ensueño, este viernes en el Auditorio Telmex.

Fieles al concepto de la gira, que lleva por nombre “The Wishbone Pajama”, algunos de los asistentes vestían pijamas, o trajes de marinero.

El concierto inició con “My World”, que puso de pie a los tapatíos, que recibieron entre gritos al cantante, que ofreció un recorrido por su discografía, e interpretó canciones como “Heather”, “People Watching”, “Memories” y “Maniac”.

Como parte su dinámica con los fans, rompió un “hueso de la suerte”, para que eligieran una canción sorpresa y tocó el turno de “Cure”.

Luego de hora y media de show con escenografías y visuales impecables, se despidió de los tapatíos, agradecido del recibimiento que tuvo en su primera visita a México. (Por Pilar Gutiérrez)