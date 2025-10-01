Con una gran actuación de Shohei Ohtani los Dodgers de Los Ángeles vencieron 5 carreras a 1 a los Cerveceros de Milwaukee para barrer en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional y avanzar por segundo año consecutivo a la Serie Mundial en el beisbol de las Grandes Ligas. El japonés Ohtani cerró con una noche perfecta. Como lanzador ponchó a 10 peloteros en labor de 6 entradas y al bat conectó 3 cuadrangulares.

En la Liga Americana, los Marineros de Seattle vencieron 6 carreras por 3 a los Azulejos de Toronto para tomar ventaja 3-2 en la Serie y estar a un solo triunfo de avanzar al llamado Clásico de Otoño. El héroe en el juego fue el pelotero venezolano Eugenio Suárez al conectar un jonrón con las bases llenas. Impulsó cinco de las seis carreras de los Marineros. (Por Martín Navarro Vásquez)