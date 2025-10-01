El dueto pop Ha*Ash lo hizo de nuevo: las hermanas Hanna y Ashley congregaron a más de 20 mil personas en el Auditorio Benito Juárez durante las Fiestas de Octubre la noche de este viernes.

Previo a su presentación, las cantantes expresaron su agradecimiento por el cariño del público, que las ha coronado como las “reinas del sold out”, y revelaron que ya están trabajando en su próximo material discográfico.

“Y agradecemos que la gente, nosotros vamos a entregarlo todo, pero que nos escojan a nosotros, no nos queda más que agradecer, y música nueva a principios del año que viene y esperemos que la gira también”.

Durante las más de dos horas de concierto, el dúo hizo un repaso de sus mayores éxitos, creando un coro monumental con sus seguidores con temas como “Perdón, Perdón”, “Te Dejo en Libertad”, “Ex de verdad”, “Odio amarte”, “100 años” y “Lo Aprendí de Ti”, entre otras, que fueron coreados a todo pulmón, tanto dentro del recinto, como en la plazoleta del núcleo de las fiestas. (Por Katia Plascencia Muciño)