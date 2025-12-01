La Concanaco Servytur reconoció la apertura del Gobierno federal y de la Secretaría del Trabajo para construir una reforma laboral “responsable y flexible”, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum anunciara la ruta para implementar la jornada semanal de 40 horas y el aumento al salario mínimo.

El organismo, que desde el inicio advirtió riesgos por una reducción abrupta, destacó que varias de sus preocupaciones fueron incorporadas al plan final, como la aplicación gradual a partir de 2027, un día de descanso obligatorio sin afectar a sectores que operan fines de semana, un límite ampliado de 12 horas extras por semana, regulación del uso de horas triples y mayor flexibilidad en la distribución de jornadas.

También se formalizó el control electrónico de horarios con un régimen especial para MiPyMEs, el reconocimiento del banco de horas y un aumento salarial diferenciado para la frontera norte.